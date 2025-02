Edo Massa a Bisceglie per presentare il fumetto “Pensi di stare meglio?”

Il secondo appuntamento del 2025 della rassegna BRRRComix, organizzata da Associazione URCA, vedrà protagonista Edo Massa con il suo ultimo fumetto: “Pensi di stare meglio?”, edito da Minimum fax. L’appuntamento è per sabato 15 febbraio alle ore 19.00 con chiacchierata e firmacopie presso la libreria Abbraccio alla Vita in via XXIV Maggio 44 a Bisceglie. L’autore racconterà al pubblico la sua opera e di come, tra una seduta dalla psicologa e l’altra, può essere possibile reimparare a stare bene nei propri panni.

People pleaser, insicuro e contraddittorio, Edoardo è uno di noi: conduce una vita disordinata, è sempre alle prese con inconsapevoli tentativi di autosabotaggio, relazioni fallimentari, impacci emotivi e grandi sforzi per mascherarli. Troppo occupato a intercettare e assecondare le aspettative degli altri, Edoardo ha finito per dimenticare i suoi desideri più veri e profondi. Ed è lui il protagonista di questa ironica e toccante storia a fumetti.

Edo Massa è nato a Carate Brianza nel 1993 e vive a Bologna. Fumettista, illustratore e scriber, collabora con la rivista The Passenger (Iperborea). Ha lavorato anche per il teatro, partecipando con le sue opere a diversi spettacoli tra cui “Dove sono le donne?” di Michela Murgia e “I confini non esistono” di Matteo Caccia e Stefano Mancuso. Nel 2023 ha pubblicato il suo primo graphic novel “Tutti autistici?” con Beccogiallo. L’ingresso è come sempre gratuito.