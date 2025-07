“Echi di Viaggio”: un intreccio di suoni, parole e suggestioni che ha appassionato Bisceglie

Un intreccio di suoni, parole e suggestioni ha dato vita a “Echi di Viaggio. Suoni dai Sud del mondo”, la rassegna musicale che ha animato il Casale di Pacciano a Bisceglie con tre serate. L’evento, ideato da Stefania D’Addato, presidente dell’associazione culturale “La Città Possibile”, ha offerto un’esperienza artistica intensa e profonda, che ha unito la forza evocativa della musica alla potenza della narrazione letteraria.

«La città che ho immaginato è un crocevia di linguaggi, culture, passioni», ha spiegato la D’Addato, sottolineando il legame tra la rassegna e il concetto di città viva, come la Sofronia di Italo Calvino: in bilico tra modernità e tradizione. In questo spazio di riflessione e sperimentazione è nato il desiderio di restituire voce alla musica popolare, ai suoni che raccontano chi eravamo e chi siamo.

Il programma ha spaziato tra le sonorità del Mediterraneo e del Sud America: dai Radicanto con il loro omaggio a Domenico Modugno e alla grande canzone italiana, al racconto teatrale “Frida! Viva la Vida!”, ispirato alla vita di Frida Kahlo come inno alla resilienza, fino agli Os Argonautas, con un viaggio sonoro tra fado portoghese e ritmi brasiliani, metafora dell’esistenza e della ricerca di sé.

Omaggio sentito anche a grandi figure della cultura e della musica: il maestro Roberto De Simone, i poeti Fernando Pessoa e Pablo Neruda, Pino Daniele – a cui l’intera rassegna è dedicata – e i Sud del mondo, come terre cariche di storia, calore, resistenza e passione.

Il Casale di Pacciano, suggestiva location nell’agro biscegliese restituita alla comunità nel 2015, si è confermato uno scrigno di storia e fascino. La sinergia tra Stefania D’Addato e i direttori artistici Alfredo de Giovanni e Floriana Ferrante, ha generato un’alchimia perfetta tra musica e narrazione.

Un ringraziamento è stato rivolto al Comune di Bisceglie per l’ospitalità presso il Casale di Pacciano, alla Regione Puglia, all’Archeoclub d’Italia sezione di Bisceglie, all’Associazione Dimore Storiche Italiane e a Pro Natura Ripalta Area Protetta per il patrocinio culturale.