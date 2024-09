E’ FAST Aerospace la startup vincitrice di DigithON 2024

È FAST Aerospace la startup vincitrice di DigithON 2024, proclamata ieri sera sul palco di Piazza Castello a Bisceglie. A consegnare il premio che porta con sé un assegno di €10.000 offerto da Confindustria Bari e BAT, sono stati il fondatore Francesco Boccia e Sergio Fontana, presidente di Confindustria Bari e BAT. La startup, che progetta e realizza HyperDart, il nuovo ponte per lo spazio italiano, si è aggiudicata anche il premio ESA cheoffre unprogramma di pre-incubazione di tre mesi che comprende 10 ore di coaching con i maggiori esperti del settore aerospaziale e il supporto nella preparazione della domanda per l’ESA BIC Brindisi Open Call.

Il secondo posto è andato a Leaf, startup made in Puglia che aiuta gli agricoltori a trasformare le difficoltà del cambiamento climatico in opportunità, un raccolto alla volta, vincitrice anche del Premio Sostenibilità e Circular Economy di Intesa Sanpaolo Innovation Center, che consiste in una sessione di coaching collettiva di 2 ore ed una individuale one to one presso Intesa Sanpaolo Innovation Center a Torino.

Sul terzo gradino del podio è salita BrailleFly, innovativa startup che sviluppa tecnologie di riconoscimento e supporto per persone non vedenti con smart glasses che riconoscono e descrivono l’ambiente circostante, garantendo leggerezza e fun. Il Team emiliano ha vinto anche il premio di Gobeyond il programma di innovazione powered by Sisal: la speciale menzione, del valore di 1.000 €, è stata assegnata alla startup più in linea con i valori del programma tra le partecipanti a DigithON 2024 che verrà inserita direttamente tra le semifinaliste da sottoporre alle giurie di GoBeyond, saltando la fase di screening della competition.

“Dal 2025 DigithON cambia pelle, verso il south innovation district, modello Malaga” ha dichiarato il fondatore Francesco Boccia, “Apprendimento e innovazione per DigithON vanno sempre mano nella mano e l’innovazione non arriva mai attraverso gerarchie burocratiche, ma accompagnando le trasformazioni sociali con l’innovazione tecnologica”. “La dirompenza dell’intelligenza artificiale impone anche a DigithON un salto di qualità nella sua missione accanto ai ragazzi” , ha poi aggiunto, ” Unendo le forze, con l’aiuto di Regione Puglia, insieme ai partner, alle università pugliesi e del mezzogiorno, per far sì che nel prossimo decennio quella che ormai è diventato un vivaio delle nuove imprese si trasformi in un vero e proprio south innovation district. Lo hanno fatto in Spagna, a Malaga, con grande successo, si può fare in Puglia e nel Mezzogiorno unendo le forze”.

Di seguito gli altri premi assegnati dalle aziende partner della maratona digitale – borse di studio, grant economici e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un montepremi totale di oltre €50.000:

Il Premio Nexi “Digitalizzazione ed Innovazione”, di 2000€,alla startup che meglio incarna l’impegno di Nexi nell’incrementare la diffusione della cultura digitale è stato vinto da Plantvoice (dalTrentino Alto Adige) una startup che migliora la resa e la qualità del raccolto e permette di risparmiare acqua, fertilizzanti e fitofarmaci, grazie alla gestione dello stress della coltivazione mediante l’analisi in tempo reale della linfa.

Il premio assegnato dalGruppo FS è stato vinto da Ubiquitous (dal Lazio): una Carta Regalo del valore di 2.000€, valida per 10 anni, da poter spendere per l’acquisto di titoli di viaggio di Trenitalia (biglietti singoli ticketless, abbonamenti, Carnet ecc.) dei treni del servizio nazionale, regionale ed internazionale (limitatamente alle tratte nazionali). Maggiori info sul sito Trenitalia.com/Carta regalo. Ubiquitous è una startup in fase pre-seed nata dai laboratori dell’Università Sapienza di Roma, con una missione: sviluppare soluzioni di AI green-Edge innovative e scalabili che ridefiniscano i confini dell’intelligenza artificiale.

Zest offre unpercorso di consulenza e incubazione alla startup di DigithON 2024 più votata sui social: il premio è andato a KaskoPay (Puglia), una piattaforma innovativa che consente di ottenere liquidità immediata dalle fatture dei tuoi clienti in transazioni b2b.

Il Premio Gino di Pace, già componente del Consiglio direttivo della Sezione TIC di Confindustria Bari e BAT e prematuramente scomparso, è stato istituito alla memoria di un innovatore. Il premio di 3000€ è destinato alla startup pugliese capace di portare sul mercato idee brillanti, ma anche per la abilità di generare business. È stato premiato: UNICORN, una startup innovativa nel settore dell’healthcare che si focalizza sull’applicazione dell’intelligenza artificiale per rivoluzionare la diagnosi medica.

Il Premio B4i – Bocconi for Innovation, che consente l’accesso diretto al colloquio finale di selezione per il programma di pre-accelerazione o di accelerazione di Bocconi for Innovation è andato a Lemons in the room, una startup toscana specializzata nell’uso innovativo della tecnologia della Realtà Virtuale (VR), con Lemovie combina la realtà virtuale (VR) con un supporto psicologico mirato.

Il Premio BINP, 3 sessioni intensive di assistenza progettuale finalizzate a perfezionare la definizione della iniziativa imprenditoriale ed orientare il team alla presentazione dell’idea di business ad uno dei fondi di VC partner del programma, è andato a Voltaage, startup piemontese che sfrutta il machine learning per aumentare l’utilizzo e la redditività delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Aulab ha premiato CON4US (dalla Lombardia), una piattaforma di reclutamento digitale progettata per semplificare il processo di assunzione tra le aziende e i candidati della Generazione Z. Grazie ad Aulab la startup avrà l’opportunità di partecipare gratuitamente alla “Masterclass Intelligenza Artificiale – Conversation & Prompt Design” ideata da Aulab e in vendita anche tramite card negli store Mediaworld, progettata per fornire competenze all’avanguardia nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale: dall’utilizzo avanzato degli strumenti di AI generativa alla creazione di un vero e proprio assistente virtuale “umano-artificiale”.

Calliope CTE Taranto ha premiato ORGANOIDS FACTORY LAB. La startup sarà introdotta nell’ecosistema di Calliope tramite percorsi di accelerazione, partecipazione agli eventi, accesso agli spazi, laboratori e competenze dell’ecosistema Calliope. ORGANOIDS FACTORY LAB (dalla Campania) propone colture cellulari umane 3D (organoidi), derivanti da vari tessuti umani, sia tumorali che non, per gruppi di ricerca, case farmaceutiche, o clinici interessati alla sperimentazione di composti, molecole, farmaci, modulazione della risposta infiammatoria ed immunitaria, per la medicina personalizzata.

Il Premio Distretto Produttivo dell’Informatica Pugliese, del valore di 1000€, intende riconoscere e promuovere l’impegno e la creatività nel perseguire l’innovazione digitale come potente motore di trasformazione per i settori economici. È stato vinto dal progetto Asfalto Sicuro® di LOKI s.r.l. (dal Piemonte) che risolve il problema della manutenzione inefficace e dispendiosa delle infrastrutture stradali, che può portare a strade danneggiate e pericolose, utilizzando un sistema integrato di intelligenza artificiale (AI), unità di misurazione inerziale (IMU), fotocamere ad alta risoluzione e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS). L’obiettivo del premio è celebrare l’eccellenza e incoraggiare tutte le imprese a continuare a investire nell’innovazione, riconoscendo nel digitale una leva strategica per affrontare le sfide del futuro e contribuire a una crescita economica sostenibile e duratura.

A vincere la seconda edizione della EY Cup, il progetto nato in sinergia con EYdedicato ai giovani laureandi e laureati under 30 i cui prototipi innovativi, dopo un percorso di mentorship di 5 settimane vengono presentati a DigithON è andato alla startup AI HelpU: per loroun premio del valore di€ 3.000 offerto da DigithON e un iter dedicato di assunzione in EY.