Due storie di impegno e cambiamento: Elly Schlein e Gigia Bucci alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Due libri, due storie di impegno e cambiamento, due protagoniste della scena politica e sindacale italiana. Alle Vecchie Segherie Mastrototaro è andato in scena l’inedito confronto tra Gigia Bucci, segretaria generale della Cgil Puglia, ed Elly Schlein, attuale segretaria del Partito Democratico, in un dialogo a più voci moderato da Enzo Magistà e a cui ha preso parte anche la giornalista politica de L’Espresso Susanna Turco, autrice del libro-intervista a Elly Schlein edito da Feltrinelli, dal titolo: “L’imprevista – Un’altra visione del futuro”.

Da un lato, quindi, il dialogo tra Elly Schlein e Susanna Turco, in cui la prima segretaria donna del più grande partito di centrosinistra italiano racconta la sua storia umana e politica: l’infanzia, l’università, la chiamata della politica, le rotture, le scelte. Dall’altro lato il dialogo tra Bucci e Michele Mascellaro, nel libro “Mai solo per se stessi”, edito da Radici Future, capace di raccontare il sindacato, le lavoratrici e i lavoratori, le loro lotte, ma anche la storia di una giovane donna del Sud come tante che dopo anni di studio e una laurea non riesce a trovare un lavoro se non come precaria, sfruttata e sottopagata.

Entrambi i racconti, solo apparentemente personali, finiscono per raccontare come è cambiata in questi anni l’economia, la nostra concezione di sviluppo, cultura e società. Due storie al femminile che diventano anche il racconto di un viaggio nell’Italia di oggi: nelle fabbriche, negli ospedali, nelle carceri, nei piccoli centri che si spopolano, nei luoghi delle solitudini individuali e collettive, fino alle piazze piene di speranza in un futuro diverso.

