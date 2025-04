Due saggi sul patrimonio culturale protagonisti alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Un dialogo aperto sul patrimonio culturale e il suo ruolo nella società contemporanea con Giuliano Volpe e Velia Polito. Oggi, 23 aprile, alle ore 19:00, i due autori saranno ospiti delle Vecchie Segherie Mastrototaro per una doppia presentazione: quella di “Vulpis in fundo. Appunti, riflessioni e idee per l’archeologia” di Volpe e quella del libro “Patrimonio culturale e comunità in trasformazione” di Polito e Volpe (Edipuglia). L’incontro sarà moderato da Elisabetta Todisco e Angela Barbanente.

In “Vulpis in fundo”, Giuliano Volpe affronta temi cruciali legati al mondo dell’archeologia e alla gestione del patrimonio culturale. Il libro analizza argomenti di grande attualità, come il rapporto tra tutela e sviluppo economico, la comunicazione nel settore, il ruolo delle nuove forme di gestione e la necessità di un dibattito critico per evitare il silenzio e la rassegnazione.

In “Patrimonio culturale e comunità in trasformazione”, curato da Velia Polito e Giuliano Volpe, si indaga sul concetto stesso di patrimonio e sulla sua relazione con le comunità contemporanee. In un contesto globale caratterizzato da migrazioni e trasformazioni sociali, il volume esplora come il patrimonio possa diventare strumento di dialogo interculturale e inclusione.

L’evento sarà un’importante opportunità per riflettere sul ruolo della cultura nel mondo di oggi e sul suo potenziale per favorire la coesione sociale. Il confronto tra gli autori e il pubblico aiuterà a comprendere come la gestione del patrimonio possa evolversi per rispondere alle sfide della contemporaneità. L’ingresso è gratuito e la cittadinanza è invitata.