Due ore di leggerezza grazie alla Famiglia Di Dio, applausi alla Compagnia Dialettale / FOTO

La commedia nunero 32 della Compagnia Dialettale Biscegliese dal titolo “Andrà… ce Giuènne vu ‘nzerò, meglionèrie sia addevendò”, che celebra anche i 41 anni dalla prima esibizione sul palco, è stata, come volevasi dimostrare, avvincente, esilarante, coinvolgente.

E dopo la prima di venerdì 5, ci sarà modo per rivivere la stessa spensieratezza sabato 6, domenica 7, sabato 13 e domenica 14 dicembre al Teatro Politeama Italia di Bisceglie.

Vincenzo Lopopolo, presidente della Conferenza, il regista Uccio Carelli, l’autore Pino Tatoli, Franco Di Bitetto e Francesco Mastrodonato (l’intero direttivo) hanno saputo regalare ai biscegliesi anche quest’anno la speciale tradizione della “chemedie”.

Oltre ai cinque veterani della Compagnia, componenti del Direttivo associativo, menzione di nota per tutti gli interpreti: Mariangela Di Benedetto, Franco Carriera, Piero Sasso, Luca Sasso, Pietro Mastrodonato, Simona Di Liddo, Maristella Lupone, Elisabetta Dell’Olio Desai, Pasquale Catino e Pino Catino.

La commedia, in due atti, aprirà le porte alle 17:30 nei giorni 7 e 14 dicembre, mentre alle 20:30 nei giorni 6 e 13 dicembre.

La storia di quest’anno si dipana intorno al vil denaro che tanto vile, però, come si sa, non è: serve rimpinguare le casse della Famiglia Di Dio ed ecco che arriva una interessante e romantica occasione per “aggiustare le finanze”. Ma come andrà a finire? In casa Di Dio nulla è scontato.

In allegato photogallery a cura di Angelo Ruggieri.

Per chi non fosse riuscito ad acquistare i biglietti, è possibile già prenotare il dvd o la pen drive della commedia 2025.