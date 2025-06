Due laboratori teatrali gratuiti in vista della sedicesima edizione di Libri nel Borgo Antico

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra il festival letterario “Libri nel Borgo Antico” e due delle realtà territoriali più attive nel campo del teatro, ovvero Il Teatro del Viaggio e la Compagnia dei Teatranti. La sedicesima edizione del festival sarà infatti aperta e chiusa da due spettacoli teatrali originali, a cui si approderà attraverso due laboratori teatrali gratuiti che coinvolgeranno tutta la comunità cittadina.

Il 28 agosto andrà in scena uno spettacolo ispirato alle novelle del Decamerone, ideato da Gianluigi Belsito nell’anno in cui ricorre proprio il 650esimo anniversario della morte del loro autore: il genio di Giovanni Boccaccio. Il laboratorio condotto da Belsito è aperto a tutti gli interessati, dai 18 anni in su, anche alla prima esperienza di palcoscenico. Si terrà nel centro storico di Bisceglie e prenderà il via a fine giugno, proseguendo poi con cadenza settimanale (giorni feriali), in orario serale. Per iscriversi e ricevere informazioni più dettagliate è possibile contattare lo stesso Gianluigi Belsito al numero 3339120388 o tramite mail a ilteatrodelviaggio@gmail.com o sui suoi profili Facebook e Instagram.

Lo spettacolo di chiusura, affidato alla Compagnia dei Teatranti, si svolgerà invece l’1 settembre sul sagrato della Basilica di San Giuseppe a Bisceglie e celebrerà i 200 anni dalla prima pubblicazione del capolavoro “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni con una sua parodia, ribattezzata per l’occasione “I Ri-Promessi Sposi”. Il laboratorio (dai 10 anni in su) prenderà il via il prossimo 16 giugno e si svolgerà tutti i lunedì e i giovedì dalle 18 alle 20, fino ad agosto, negli spazi di Universo Salute – Opera Don Uva. Alcuni degli ospiti della struttura saranno inoltre coinvolti attivamente nello spettacolo, in un’ottica di integrazione delle persone con fragilità e disabilità.

Gli incontri saranno coordinati da Noemi Mazzola, esperta in canto e uso della voce, Francesco di Tondo, esperto in teatro contemporaneo e sperimentale, Lella Mastrapasqua, esperta in teatro e dizione, ed Enzo Matichecchia, esperto in teatro. È necessario iscriversi inviando un messaggio al 3494757919 o contattando la Compagnia Dei Teatranti attraverso le loro pagine social su Facebook e Instagram. Termine ultimo per le iscrizioni è il 13 giugno.