Doppio appuntamento alle Vecchie Segherie Mastrototaro conclude il programma di settembre

La voglia di immaginare il mondo, ma soprattutto di raccontarlo, fa tappa alle Vecchie Segherie Mastrototaro con due appuntamenti che concludono la programmazione del mese di settembre.

Entrambi saranno dedicati alla prosa: il primo avrà luogo oggi, giovedì 19 settembre, mentre il secondo è previsto per sabato 21 settembre. Gli incontri, a ingresso libero, sono organizzati dall’associazione Circolo dei Lettori di Bisceglie, con il sostegno dell’Opera Don Uva – Universo Salute, del presidio del libro di Bisceglie e della libreria Isolachenonc’è.

Oggi, alle ore 19:00, Graziella de Cillis presenterà il romanzo “Raccontami del vento” (Edizioni Giuseppe Laterza). In dialogo con Maria Giulia Dell’Olio, l’autrice proporrà il suo testo scritto per parlare al cuore. La serata sarà arricchita dagli interventi musicali di Marzia Pedone (musica), dalle letture a cura della Compagnia Aurea e dalle video letture di Cassanelli e Comito.

Sarà Ilaria Gaspari, invece, l’ospite attesa per sabato 21 settembre, alle ore 19:00. La scrittrice e filosofa italiana presenterà il suo ultimo libro, “La Reputazione” (Guanda Edizioni), in dialogo con Luisa Gissi.

“La Reputazione” è un romanzo che pone il lettore di fronte al binomio essere-apparire attraverso gli occhi e le vicende della protagonista della storia, Marie-France, dedita agli affari della boutique “Josephine”, un angolo di Parigi nel cuore del Parioli di Roma. Il suo sogno chiamato moda, coltivato con sacrificio, ambizione e dedizione, verrà messo a dura prova quando, assieme al socio Giosuè e alle tre ragazze che lavorano da lei, tra cui Barbara, laureata in Filosofia, decide di aprire una linea per adolescenti. Una scelta che attirerà, attorno all’attività, una serie di chiacchiere e commenti ostili. Un’occasione per dialogare con l’autrice e per riflettere su temi di attualità che spaziano dall’identità alla fiducia, sino al peso dei giudizi altrui sulla propria vita