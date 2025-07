Dopo la fine, aperte le candidature per la nuova creazione partecipata di Sonenalé

La quinta edizione del Festival SIRENE a Bisceglie ospiterà, in anteprima nazionale, la nuova creazione della compagnia Sonenalé, Dopo la fine, realizzata in collaborazione con DAMS – Università degli Studi di Torino.

Riccardo Fusiello e Agostino Riola, coreografi della compagnia, cercano persone di ogni età (dai 18 in su), formazione ed esperienza che saranno protagonisti, per una sera, della nuova creazione partecipata di Sonenalé. Lo spettacolo sarà presentato nel programma di Sirene sabato 19 luglio nel suggestivo Chiostro di Santa Croce nel borgo storico di Bisceglie. Una performance spiazzante, al tempo stesso toccante e ironica, che intercetta inquietudini e speranze del nostro comune sentire.

Corpi-persone, rinchiusi, isolati, come gli ultimi sopravvissuti al mondo, in attesa di una possibile fine in gioco con il loro corpo-archivio. Fuori un nuovo mondo che li aspetta, da riscrivere, in cui vivere. Quali sono i ricordi che porteranno con sé? Quali le memorie che consegneranno? Saranno loro la memoria del futuro, dopo la fine.

Dopo Lo spazio delle relazioni, un nuovo spettacolo di Sonenalé che indaga la nostra contemporaneità alla ricerca dell’identità umana e del suo fragile destino.

Giorno, orari e luoghi:

Sabato 19 luglio

10:00 – 13:00, Spazio Sonenalé, via degli Aragonesi 30, Bisceglie

pomeriggio/sera, Chiostro Santa Croce, via Frisari 1, Bisceglie

Per candidarsi è necessario inviare una mail entro il 13 luglio all’indirizzo sirene@sonenale.it indicando nell’oggetto ‘CALL Sonenalé’.

Nella mail (max 10 righe) si chiede una propria presentazione (indicando nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e telefono) e la motivazione a voler prendere parte a questa creazione.

La partecipazione è gratuita.

Sonenalé è una compagnia diretta da Riccardo Fusiello, coreografo e danzatore, e da Agostino Riola, regista e performer. Fondata a Milano nel 2012, negli anni la compagnia ottiene prestigiosi riconoscimenti in Italia e in Europa: Scenekunst (Aarhus, Danimarca), Centro Danza Canal (Madrid, Spagna), Anticorpi XL – network giovane danza d’autore, Fondazione Campania dei Festival, Regione Puglia, Movin’Up – Giovani Artisti Italiani e Ministero Beni e Attività Culturali. Le sue performance vengono presentate in importanti festival e teatri come, ad esempio, LAC (Lugano), Teatro India / Festival Teatri di Vetro (Roma), Dancehaus – Centro Nazionale di Produzione della Danza / Festival Exister (Milano), Sardegna Teatro (Cagliari), Teatri di Vita (Bologna), Festival Castel dei Mondi (Andria), Museo Madre / Napoli Teatro Festival, DAB Festival (Bari). Nel 2015 Sonenalé si trasferisce a Bisceglie dove dal 2021 promuove il Festival SIRENE in collaborazione con Comune di Bisceglie e Puglia Culture e dove nel 2022 apre lo Spazio Sonenalé, un luogo di creazione, ricerca e formazione.

SIRENE è un progetto di Sonenalé con la direzione artistica di Agostino Riola, sostenuto dal Comune di Bisceglie e realizzato in stretta collaborazione con Puglia Culture.