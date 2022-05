Donn&Maggio, workshop sul tema dell’imprenditoria femminile chiude l’iniziativa

Donn&Maggio, l’iniziativa promossa dall’Associazione “Borgo Antico” per dare l’opportunità a decine di artigiane, artiste e commercianti di mostrare le proprie creazioni e rivitalizzare il centro storico, si concluderà lunedì 30 e martedì 31 maggio con un Workshop dedicato all’imprenditoria femminile. L’evento si svolgerà nel Salone degli Specchi di Palazzo Tupputi (via Cardinale Dell’Olio, 30), dalle 15 alle 17.

Nel corso del Workshop dal titolo “Partire da un’idea per raggiungere il successo” si susseguiranno interventi sui temi: “Diventiamo imprenditrici: cultura d’impresa al femminile, come superare gli ostacoli”, a cura di Nadia Di Liddo, responsabile Comunicazione e Animazione territoriale Gal Ponte Lama; “L’impresa femminile: quali contributi per consolidare le imprese femminili e quali incentivi per avviarle”, a cura di Katia Todisco, responsabile dello Sportello di Finanzia Agevolata di Confcommercio Bisceglie; “Andiamo a prenderci questo Pnrr, fondi ad hoc in arrivo per le imprese femminili”, a cura di Alessandra Di Pierro, Quadro direttivo presso Monte dei Paschi di Siena; “Dalla leadership al successo dell’azienda: la formazione come chiave di volta”, a cura di Angela Superbo, direttore della scuola di formazione Jobempower di Bitonto.

“L’iniziativa Donn&Maggio ha portato nel centro storico di Bisceglie centinaia di visitatori, attratti dalla variegata proposta artistica e commerciale messa in campo dalle partecipanti. L’idea di questo evento è nata proprio dalla volontà di valorizzare i talenti femminili del nostro territorio, liberandone le potenzialità creative e imprenditoriali”, spiega il presidente dell’Associazione “Borgo Antico”, Sergio Silvestris. “Ci sembra quindi naturale concludere questa esperienza con un workshop che avrà l’obiettivo di fornire alle donne con un progetto imprenditoriale in mente, le informazioni utili sugli strumenti immediatamente spendibili e le agevolazioni esistenti per mettere su una propria azienda. La speranza è che queste nuove imprese possano venire ad animare il centro storico della nostra città, rendendo strutturale quello che con Donn&Maggio abbiamo realizzato nel corso di un mese”.