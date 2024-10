Donne e televisione: Maria Cafagna ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro

Ambra Angiolini, Maria de Filippi, Ilary Blasi, Belen Rodriguez e Paola Cortellesi. Cinque nomi che hanno segnato, in maniera indelebile, l’immaginario collettivo femminile attraverso un mezzo molto potente: la televisione. È su questo che verte il libro “Cattive maestre” (Sperling & Kupfer) di Maria Cafagna, che sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro oggi, 9 ottobre.

Un’analisi consapevole e attenta tanto sull’universo femminile quanto sul medium che ha contribuito a formare generazioni intere che in questa “cattiva maestra” (nel titolo, l’autrice fa eco a Karl Popper e al suo celebre saggio “Cattiva maestra televisione”) hanno trovato, al contempo, rifugio, evasione e sogni.

Avvalendosi anche di contributi di psicologhe ed esperti dei media, Maria Cafagna propone riflessioni schiette, profonde e articolate sulle aspettative che avevano le donne ai tempi di “Non è la Rai” ma anche sull’attenzione ai rapporti umani che contraddistingue tutti i programmi di Maria de Filippi, senza tralasciare il carattere risoluto di Ilary Blasi, l’esposizione mediatica del corpo di Belen e il talento versatile di Paola Cortellesi.

Un viaggio dagli anni ’90 sino a oggi per capire com’è cambiato il rapporto tra la televisione e il suo pubblico, che nel piccolo schermo cerca ancora intrattenimento, conoscenza e modelli di riferimento.

L’incontro, a ingresso gratuito, avrà inizio alle 19. Sarà Ilenia Caito, curatrice del gruppo di lettura delle Vecchie Segherie Mastrototaro, “Trucioli”, a dialogare con l’autrice. Maria Cafagna saprà catturare l’attenzione dei presenti portando con sé anche il bagaglio dell’esperienza lavorativa come analista di Tv talk su Rai3 e come giornalista per Fanpage, Today.it, Wired (per cui cura la newsletter “Roba da femmine”).