“Donne, disabilità e violenza”: un convegno organizzato da Associazione Avvocati Bisceglie

“Oltre l’invisibile: donne, disabilità e violenza”. Questo il tema del che si svolgerà domani 18 novembre alle Vecchie Segherie Mastrototaro dalle ore 9 alle ore 13. L’evento è organizzato Centro Antiviolenza Save, in collaborazione con l’Ufficio di Piano Trani-Bisceglie, con il patrocinio della Regione Puglia.

Il convegno affronterà la tematica della violenza sulle donne con disabilità, partendo dalle norme che tutelano le donne con disabilità, anche rispetto agli ambienti non predisposti adeguatamente, fino a giungere al tema dell’accoglienza presso i centri antiviolenza e i percorsi psicologici a loro dedicati.

La recentissima Legge n.53 del 05 maggio 2022, garantirà un flusso informativo adeguato sulla violenza di genere contro le donne. Monitorando statisticamente il fenomeno sarà possibile porre in essere adeguate iniziative di prevenzione e contrasto.

All’evento collabora anche l’Associazione Avvocati Bisceglie, presieduta da Domenico Di Pierro. “Rilevare e valutare la diffusione, la gravità e le conseguenze della violenza di genere ai danni delle ragazze e delle donne con disabilità, attraverso la disaggregazione dei dati anche per la variabile delle diverse disabilità, rappresenta un’ulteriore attenzione verso tali situazioni”, ha evidenziato Di Pierro. “Confidiamo che l’attuale Governo mantenga l’impegno assunto da quello precedente, di fare in modo che i dati rilevati nelle indagini previste nel provvedimento siano disaggregati anche per la disabilità della vittima”.