Donnaregina, Teresa Ciabatti racconta il suo ultimo libro alle Vecchie Segherie Mastrototaro / VIDEO

Un nuovo appuntamento con la letteratura italiana contemporanea alle Vecchie Segherie Mastrototaro. Ospite la scrittrice Teresa Ciabatti, che, a quattro anni di distanza dal suo più recente romanzo, torna in libreria con Donnaregina, edito da Mondadori: un libro sul crimine e sulla maternità, ma anche sulla scrittura e sulla manipolazione che si compie quando ci si ritrova a raccontare la vita di un’altra persona. In questo caso quella del superboss ‘o Nasone, accusato di rapina a mano armata, associazione a delinquere, associazione mafiosa, 182 omicidi commessi e commissionati alle spalle. Chi è davvero quest’uomo? Se lo chiede la scrittrice incaricata dal giornale di intervistarlo, come è successo proprio alla stessa Ciabatti davanti al pentito Giuseppe Misso, a suo tempo boss del Rione Sanità.

Protagonista della storia è quindi una scrittrice che, quando incontra il boss, non sa niente di camorra. E se all’inizio questo le sembra un limite, poi capisce man mano che potrebbe invece essere una forza. Grazie alla mancanza di conoscenza e di pregiudizio, infatti, si sofferma su ciò che per altri cronisti o giornalisti di giudiziaria sarebbe materiale di scarto. In tal senso si apre una riflessione sulla letteratura, che secondo Ciabatti deve essere fatta di tanto inessenziale, dal momento che il bello si nasconde quasi sempre nelle fessure, nei rivoli delle storie che si raccontano.

Come raccontato durante la presentazione alle Vecchie Segherie Mastrototaro, moderata da Francesco Bombini, l’incontro tra la protagonista del romanzo e il boss di camorra è però anche un incontro tra l’eccezionale con l’ordinario, tra un’esistenza criminale e un’esistenza borghese. Una convergenza che non serve a rendere buoni i criminali, ma in qualche modo colpevoli gli altri, facendoci riflettere sulle nostre responsabilità personali e collettive, sulle “disattenzioni” di cui è costellata la storia italiana.

Servizio di Davide Sette. Riprese e montaggio di Angelo Ruggieri.