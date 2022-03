“Donna Creatura Creativa” con Eleonora Celestino protagonista a Bisceglie

Questa sera, 8 marzo ore 20.30, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano l’evento Donna Creatura Creativa, viaggio dentro le opere d’arte di e con Eleonora Celestino, progetto che nasce dall’idea di porre al centro la Donna per la sua naturale capacità trasformativa e quale fonte di continua Vitalità.

La serata sarà dedicata alle operatrici sanitarie, professioniste della Salute. Siederanno davanti a tutte e tutti, ad indicare simbolicamente che sono “in prima fila” non solo quando si tratta di curare e prendersi cura, di essere professionali, precise e presenti in scienza e coscienza, rischiando per sé e per chi amano. Il desiderio è quello di farle accomodare in prima fila, non solo per dare, ma anche per prendere dalla comunità e ricevere una carezza di gratitudine.

Questa danza dedicata alla Donna avverrà mettendo insieme differenti linguaggi artistici, il movimento corporeo, la musica, il canto, la dialettica e le immagini. Solo l’Arte Creativa riesce ad arrivare come un’agopuntura nel cuore, coinvolgendo chiunque. “Ringrazio di Cuore i miei partner nella realizzazione del progetto: Associazione Energia Donna che si occupa di Donne operate al seno, Libreria Vecchie Segherie per l’ospitalità, Gruppo Musicale Special Needs per il concerto, Associazione sportiva Iris , Universo Salute e Tutti gli Artisti che hanno offerto il loro Talento e l’impegno. Grazie infinite a Grafiche Guarini per l’omaggio e Web Engine-Giampiero Galantino per la realizzazione grafica dell’idea” dichiara Eleonora Celestino.