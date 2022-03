Don Pancrazio accolto dal sindaco Angarano, termina il tour di Vito “U Chiazzéire”

Il fruttivendolo biscegliese Vito Antonino, per tutti affettuosamente conosciuto come “U chiazzéire”, ha portato in giro per la città, nel corso delle festività carnevalesche, e per le attività commerciali, la scultura raffigurante la maschera tipica biscegliese, Don Pancrazio Cucuzziello.

L’opera, realizzata dall’artista biscegliese Domenico Velletri, è stata protagonista di un mini tour per ravvivare le nostre tradizioni cittadine.

Nel giorno del martedì grasso, caduto quest’anno il primo di marzo, Vito ha portato Don Pancrazio anche a palazzo di Città dal sindaco Angelantonio Angarano: “Lo abbiamo accolto per trasmettere a tutti i cittadini un piccolo momento di leggerezza, suscitare bei ricordi, che possano servire, seppur per un attimo, a distoglierci dalle grandi preoccupazioni che stiamo vivendo in questi giorni a causa della guerra”, ha affermato il primo cittadino.

“Grazie Vito per la tua sensibilità e il tuo attaccamento esemplare alla nostra amata Bisceglie”, ha concluso al termine dell’incontro simbolico Angarano.