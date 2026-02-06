Domani la presentazione di “Bisceglie in Musica” con l’Orchestra ICO della Magna Grecia

Alla stagione di prosa in corso al teatro Garibaldi, organizzata in collaborazione con Puglia Culture, si aggiunge ora “Bisceglie in musica”, curata dalla Orchestra ICO della Magna Grecia in sintonia con l’Amministrazione Comunale. Una rassegna musicale che prevede sei appuntamenti di elevato spessore fino a maggio e undici eventi fino alla fine del 2026, con le performance di affermati artisti nella scena nazionale e internazionale. Il primo spettacolo ne è la perfetta dimostrazione: il concerto di Raphael Gualazzi, in programma sabato 14 febbraio alle ore 21.00 (porta ore 20.30) al Teatro Garibaldi.

Tutti gli eventi di “Bisceglie in Musica” saranno presentati domani, sabato 7 febbraio, alle ore 11, in un punto stampa nel foyer “Eugenio Monopoli” del Teatro Garibaldi. Parteciperanno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, l’Assessore alla Cultura, Loredana Bianco, e il Direttore Artistico dell’Orchestra ICO della Magna Grecia, Piero Romano. Sempre da domani, sabato 7 febbraio, sarà possibile acquistare biglietti e abbonamenti della rassegna musicale sul circuito www.vivaticket.it. Nel punto stampa saranno illustrati tutti i dettagli e le informazioni utili.