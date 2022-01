Domani al via la nuova stagione teatrale comunale: in scena “Un tram che si chiama desiderio”

Al via sabato 22 gennaio la nuova stagione teatrale di Bisceglie: al Politeama Italia andrà in scena lo spettacolo “Un tram che si chiama desiderio” con Mariangela D’Abbraccio e Daniele Pecci, per la regia di Pier Luigi Pizzi. La stagione di prosa 2022, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, si inaugura sulla scia di una campagna abbonamenti dai numeri incoraggianti (più di 230 quelli venduti in una settimana) e che lascia ben sperare nell ’adesione del pubblico biscegliese alla rassegna di spettacoli in programma fino ad aprile (LEGGI QUI).

Un tram che si chiama Desiderio è il secondo testo di Tennesse Williams, il capolavoro che nel 1947 fece scalpore per i temi scottanti trattati – omosessualità, disagio mentale e violenza domestica – e che con forza scosse il mondo teatrale del dopoguerra, liberandolo dal puritanesimo e dal perbenismo e mettendo in scena le oscure, a volte perverse, sfumature della società americana.

Ambientato nella New Orleans degli anni Quaranta, lo spettacolo narra la storia di Blanche Du Bois, interpretata da Mariangela D’Abbraccio, che in seguito al pignoramento della casa di famiglia, lascia la città di Laurel e si trasferisce nel piccolo appartamento della sorella Stella, sposata con un uomo rozzo e volgare di origine polacca, Stanley Kowalsky, interpretato da Daniele Pecci.

In scena, oltre a D’Abbraccio e Pecci, ci saranno anche Angela Ciaburri, Stefano Scandaletti, Gabriele Anagni, Erika Puddu e Massimo Odierna. I biglietti last minute a € 12,00 saranno in vendita al botteghino del Politeama Italia un’ora prima del sipario per gli ordini di posti disponibili.