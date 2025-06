Diviane Follie, il romanzo di Lucio Palazzo racconta la generazione che ha ballato negli anni ’90

Lucio Palazzo

Esce oggi in tutte le librerie e negli store digitali Divinae Follie – Storia della generazione che ballava negli anni Novanta, il nuovo libro firmato da Lucio Palazzo e pubblicato da Castelvecchi Editore. Un’opera che mescola memoria, musica e identità generazionale, dando voce a chi ha vissuto gli anni ’90 prima dell’era digitale.

Al centro del racconto, il frastuono vitale di un’epoca e il cuore pulsante di una famiglia, i Mastrogiacomo, fondatori del leggendario Divinae Follie di Bisceglie. Un tempio notturno nato lontano dalla riviera romagnola, che riuscì a imporsi come punto di riferimento nel Sud Italia per la scena dance, un luogo simbolo dove si celebrava il culto della musica, della libertà e della comunità.

La narrazione segue i giovani cresciuti in un tempo senza smartphone né social network, in cui i legami si costruivano nei luoghi fisici e la notte era un rito collettivo. La discoteca non era solo divertimento, ma un’esperienza culturale, quasi mistica. Il deejay, divenuto protagonista assoluto, trasforma la consolle in un altare moderno. Sullo sfondo, le prime esibizioni di artisti come Ligabue, Jovanotti e Fiorello, la house music importata da Chicago, l’entusiasmo di una generazione che ha ballato l’alba di un mondo ancora analogico.

Il Divinae Follie rappresenta la versione meridionale del fenomeno che, in quegli anni, stava ridefinendo l’identità giovanile in tutta Europa. E per la prima volta, un romanzo ne restituisce la storia, attraverso un intreccio di eventi realmente accaduti, emozioni e miti generazionali.

Lucio Palazzo firma così un’opera che non è solo un tributo alla nightlife anni ’90, ma anche un documento narrativo di grande valore storico e sociale. Un libro che invita a guardare indietro con nostalgia e a comprendere meglio le radici culturali di chi ha vissuto una delle ultime epoche “libere” prima della rivoluzione digitale.