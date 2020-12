I Diritti in Genere, rassegna online per raccontare lo sguardo delle donne sui diritti violati

“I Diritti in Genere” è il titolo della rassegna che racconta da ormai sei edizioni a Bisceglie lo sguardo delle donne sui diritti violati. Ogni anno dedica la sua “copertina” a una donna rappresentativa del momento. Malala nel 2015, poi la Politkovskaja, quindi Nilde Iotti per i 70 anni della costituzione e oggi è Kamala Harris, neo vice presidente degli Stati Uniti d’America, a rappresentare la battaglia che il genere femminile compie per affermare i propri e gli altrui diritti. Sono quattro gli appuntamenti ancora in programma, per ovvie ragioni in streaming, trasmessi in diretta alle 18,00. Incontri tematici associati a un libro e ad una autrice quasi sempre presente.

Dopo l’incontro dello scorso 25 novembre, che ha visto protagoniste Maura Gancitano, Laura Gramuglia, Alba Sasso, Roberta Franceschetti, si proseguirà oggi, 3 dicembre, nella giornata internazionale dei diritti dei disabili con tra Gabriella LaRovere, Raffaella Caifasso e Teresa Antonacci, che presenterà il suo libro “Quasi”. Il 5 dicembre, Giornata internazionale del volontariato, Marina Nenna dialogherà con Flavia Piccinni sul suo libro “Sarah” e sul ruolo che i centri antiviolenza svolgono oggi sul territorio.

Ultimi due appuntamenti il 10 e il 18 dicembre, rispettivamente la Giornata internazionale dei diritti umani e la Giornata internazionale dei diritti dei migranti. Per il penultimo appuntamento, Licia Positò dialogherà con Maria Rosa Cutrufelli sul libro “L’isola delle madre”. La rassegna sarà invece chiusa da Serenella Molendini, Luisa Gissi e Sara Sini, che presenterà il suo lavoro “Al Posto Nostro”, in grado di raccontare il punto di vista delle madri che affidano al Mediterraneo gli affetti più cari.

Ideata e curata da Rosa Leuci, con la collaborazione di Viviana Peloso e Carlo Bruni, l’iniziativa mette in rete con il Presidio del Libro e il Circolo dei Lettori di Bisceglie, anche le Vecchie Segherie Mastrototaro e il sistemaGaribaldi, avvalendosi dei patrocini di Regione Puglia, Comune di Bisceglie e dell’Associazione dei Presidi del Libro.