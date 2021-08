Dionisie Urbane, ecco i vincitori della terza edizione

Con la serata dello scorso 31 luglio si è chiusa la terza edizione concorso di monologhi teatrali “Dionisie Urbane“, evento andare in scena negli spazi della Lega Navale di Bisceglie, a cura della CompagniAurea teatro, in collaborazione con FITA Puglia.

La manifestazione è stata impreziosita dalla partecipazione dell’attore Mingo De Pasquale come presidente di giuria. Passando alle premiazioni, si sono aggiudicati la serata gli attori scelti dalla giuria tecnica: Rosanna Postorino, Compagnia “Alter Ego Aps” (Lucera) e Tiziana Nuzzo, “Compagnia Dautore Aps” (Modugno), per la categoria femminile; Vincenzo Tondolo, Compagnia “Hurricane Aps” (Andria) e Cataldo L’Imperio, Compagnia “La Cricca Aps” (Taranto), per la categoria maschile.

Il pubblico in sala, invece, ha espresso il favore per Pietro Santoro, Compagnia “Figli Di Farinella” (Putignano). Gli altri attori finalisti a calcare le scene sono stati: Anna Cofano, Compagnia “La Cricca Aps” (Taranto); Rosalba Di Ciaula, Compagnia “G.A.T. Aps” (Gruppo Artistico Teatrale – Bari Palese); Domenico Ferrulli, Compagnia “La Cricca Aps” (Taranto). Non ha preso parte all’evento l’attrice Tiziana Manfredi della Compagnia “S.C.E.N.E. Aps” (Bari Città) a causa di infortunio. I vincitori accedono al “Concorso nazionale dei Monologhi” di F.I.T.A. Lazio del prossimo ottobre al teatro Fara Nume di Ostia.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Bisceglie con il Sindaco Angelantonio Angarano, l’Assessore alla Cultura Loredana Bianco in sinergia con il consigliere comunale Michele De Noia. F.I.T.A. Puglia, diretta da Annamaria Carella e rappresentata da Marco Pilone (vicepresidente regionale) e Pino Bruno (Direttore artistico FoggiaFilmFest, co-founder Centro Ricerca Cinema&Teatro La Bottega dell’Attore), F.I.T.A Molise, S.O.M.S. Roma Intangibile e Fondazione DCL.