Dionisie Urbane 2022: al via le candidature per il concorso di monologhi teatrali

Il gruppo teatrale CompagniAurea, diretto da Francesco Sinigaglia, in collaborazione con F.I.T.A. Nazionale e F.I.T.A. Puglia, presenta la IV edizione del concorso di monologhi teatrali, quest’anno nella nuova formula di 6 minuti, dal titolo “Dionisie Urbane” che si terrà sabato 23 luglio 2022, presso lo Sporting Club di Bisceglie (Strada del Carro, 98).

La gara teatrale in quanto finale interregionale con attori provenienti dalle regioni Puglia e Molise, consentirà ai vincitori l’accesso al “Concorso nazionale dei Monologhi” del prossimo 24 settembre al Teatro Fara Nume di Ostia, e consiste in una manifestazione intesa alla promozione delle arti, della formazione e della cultura, garantendo al pubblico di partecipare con il voto popolare a momenti di riflessione e divertimento attraverso la visione di brevi parti di spettacolo nei vari generi e in tutte le declinazioni.

Le “Dionisie Urbane” saranno articolate in una serata, previo preliminare selezione a cura di F.I.T.A. Puglia, presieduta da Annamaria Carella: dalle candidature in video (da inviare a mezzo WhatsApp al numero 3471806809) saranno scelti sei monologhisti (n.3 donne e n.3 uomini) che prenderanno parte alla finale biscegliese con Pubblico votante e Giuria tecnica, tenute conto le misure di prevenzione anticovid-19, riconfermando la fiducia di F.I.T.A. alla CompagniAurea di Francesco Sinigaglia, affiancata da Sporting Club, S.O.M.S. Roma Intangibile e Fondazione DCL.

Sono, dunque, aperte le candidature per le attrici e gli attori di Puglia e Molise senza limitazioni d’età, iscritti a F.I.T.A. Puglia o Molise. La scadenza del bando è fissata a domenica 10 luglio 2022. Per visionare il regolamento: https://www.fitateatro.eu/2022/05/27/fita-puglia-al-via-la-iv-edizione-del-concorso-dionisie-urbane/