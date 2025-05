DigithON 2025: torna a Bisceglie la maratona dell’innovazione con 100 startup in gara

Si scaldano i motori per DigithON 2025, la maratona digitale pronta a fare il suo ritorno alle Vecchie Segherie Mastrototaro dall’11 al 13 settembre. Una tre giorni carica di innovazione, con 100 startup selezionate da tutta Italia pronte a sfidarsi a colpi di pitch in 48 ore no-stop, tra incontri, workshop, momenti di formazione e confronti con i protagonisti del mondo tech e imprenditoriale.

La call for ideas è ufficialmente aperta: dal 19 maggio al 30 giugno, inventori e startup possono candidare il proprio progetto su digithon.it, per entrare nella rosa dei 100 finalisti che si esibiranno davanti a investitori, incubatori e player di spicco del settore. A disposizione, oltre al prestigioso Premio DigithON 2025 del valore di 10.000 euro (offerto da Confindustria Bari e BAT), anche altri riconoscimenti per un montepremi complessivo che supera i 50.000 euro.

Nata nel 2016, DigithON ha coinvolto oltre 2.000 startup in nove edizioni, generando più di 200 milioni di euro in investimenti. Per la sua decima edizione, il fondatore Francesco Boccia ha annunciato una visione ancora più ambiziosa: fare di DigithON un distretto permanente dell’innovazione, un hub di riferimento dove sviluppare soluzioni digitali e favorire la crescita delle competenze tecnologiche.

Oltre alla competizione tra startup, il programma prevede Beer&Code, momenti di coding e formazione con esperti e docenti di alto profilo, incontri pubblici, panel tematici e confronti tra istituzioni, imprenditori, ricercatori e rappresentanti del mondo culturale.

La registrazione è gratuita e completamente online. Ogni startup può inserire informazioni dettagliate sul proprio progetto, caricare pitch, video e aggiornamenti, creando un vero e proprio profilo interattivo sul sito ufficiale. I team già partecipanti alle edizioni precedenti possono riutilizzare le credenziali per rientrare in gara.