DigithON 2025, al via la maratona tech più grande d’Italia: 100 startup in gara a Bisceglie

Cento startup, cinque minuti per presentare il proprio progetto e tre giorni di sfide per un unico vincitore. Parte oggi, 11 settembre, DigithON 2025, la maratona digitale ospitata nelle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, che quest’anno celebra dieci anni di innovazione e visioni sul futuro, con l’Intelligenza Artificiale al centro del dibattito.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per le ore 10 con Francesco Boccia e Letizia D’Amato. A guidare la maratona saranno i cofondatori Giuseppe Mastrodonato ed Ennio De Iapinis. Le 100 startup finaliste, selezionate tra oltre 350 candidature, avranno cinque minuti a disposizione per convincere il Comitato Scientifico, pronto a valutarne il potenziale con domande serrate.

Oltre alle presentazioni, l’evento proporrà incontri e panel di approfondimento con personalità di spicco del mondo istituzionale e imprenditoriale, tra cui Salvatore Nastasi (Presidente SIAE), Alfredo Fabbrocini (Questore BAT), Giovanni Lombardi (presidente Gruppo Tecno), Marianna Ronzoni (Intesa Sanpaolo Innovation Center) e Tiziana Loporchio (Fincons Group). Novità assoluta di quest’anno è “On Air: DigithON podcast”, realizzato con EY, che raccoglierà le testimonianze e le emozioni degli inventori appena scesi dal palco.

Le startup in gara provengono da tutta Italia e spaziano tra AI, blockchain, fintech, realtà aumentata e virtuale, food, turismo e cultura. Per decretare il vincitore, oltre al giudizio del comitato scientifico, sarà fondamentale anche il voto online tramite il sito ufficiale www.digithon.it.

In palio il premio DigithON 2025, un assegno da 10mila euro offerto da Confindustria Bari e BAT, insieme a borse di studio, grant economici e programmi di accelerazione per un montepremi complessivo superiore ai 50mila euro.

Il programma delle tre giornate prevede panel tematici su ecosistemi startup, ponti digitali, sicurezza e intelligenza artificiale applicata al copyright, oltre a momenti di formazione come i DigithON Beer&Code, con workshop dedicati alla gestione di progetti tech e al ruolo dell’IA come copilota nello sviluppo.

Tutti i dettagli e lo streaming dell’evento saranno disponibili sul portale ufficiale www.digithon.it, che conta già una community di oltre 2400 startup e si conferma il punto di riferimento per l’innovazione italiana.