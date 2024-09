DigithON 2024: serata finale in piazza Castello con Fitto, Decaro e la proclamazione dei vincitori

Seconda giornata di maratona ieri a DigithON: sono intervenuti tra gli altri, Michele Emiliano e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Il Presidente della Regione Puglia e Vicepresidente della Conferenza delle Regioni nel corso del panel moderato da Enzo Magistà ha parlato di Regioni italiane nella società digitale:“La digitalizzazione è come la dieta: se non la fai tutti i giorni non funziona”, ha detto Emiliano. “Ci stiamo ponendo un problema in merito all’Intelligenza Artificiale, se sia opportuno che la Regione Puglia si doti di un proprio codice di autoregolamentazione per l’impiego dell’AI dentro alla nostra amministrazione, chiedendo ai nostri interlocutori – che possono essere cittadini o fruitori di questi dati che noi possiamo mettere a disposizione gratuitamente – di seguire determinate regole etiche tecniche e, attraverso questo codice di autoregolamentazione, anche applicare principi di legalità. Perché tutto ciò che viene gestito sul digitale lascia una traccia. DigithON fa un lavoro preziosissimo di setacciamento però poi la regione Puglia ha programmi a partire da 30 mila euro di finanziamenti fino ad arrivare a milioni di euro che consentono a chi costruisce un’applicazione con una ricaduta imprenditoriale di costruire anche tutto il resto. Abbiamo programmi di finanziamento che consentono finalmente non solo di finanziare l’acquisto dell’hardware ma anche di finanziare i consulenti e chi dà consigli. Credo che sia giunto forse il momento della maturità che DigithON ha raggiunto di farlo diventare una specie di grande serra delle idee e dello sviluppo economico della Regione. DigithON è molto importante perché è uno sguardo sul possibile mercato o sul mercato già esistente della digitalizzazione e potrebbe essere molto utile a noi un dialogo più stretto, direi quasi partecipativo, che ci consenta di avere anche delle nuove idee”.

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervistato da Valentina Bisti, commentando i risultati ottenuti dalle startup che negli anni hanno partecipato alla maratona ha detto: “Vi ringrazio per avermi invitato qui a DigithON. Anche questo scorcio iniziale mi ha rassicurato e confermato nel mio convincimento che il digitale e in particolare l’intelligenza artificiale sono temi molto giovani. Questo mi conforta, non è una cosa che mi dispiace, perché vuol dire che c’è la prospettiva del futuro. C’è la prospettiva che tutto questo – anche sul versante dell’impiego in ambito istituzionale, delle grandi potenzialità del digitale e dell’intelligenza artificiale – sia affidato soprattutto ai giovani, e la possibilità che ci sia un mondo migliore affidato a chi ne ha la maggiore titolarità.” Riguardo l’Intelligenza Artificiale il Ministro Piantedosi ha aggiunto: “Dobbiamo promuovere un’AI sicura, protetta e affidabile. Solo così potremo facilitare l’avvio di un processo di trasformazione digitale per una società inclusiva e incentrata sull’uomo. Muniti delle necessarie competenze, dovremo essere in grado di discernere i risultati dell’elaborazione automatizzata, gestendo i rischi legati all’utilizzo della tecnologia, in linea con i valori democratici e nel rispetto dei diritti umani”.

Questa mattina si terrà l’ultima giornata di maratona, con i pitch dei rimanenti progetti in gara dalla 10; alle 12 ci sarà un approfondimento a cura di Barbara Carfagna su L’AI: focus su Arabia Saudita. Alle 18.30 uno dei momenti più attesi, con l’assegnazione dei premi tra borse di studio, grant economici e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un montepremi totale di oltre €50.000, in attesa del grande evento serale in Largo Castello in cui per la prima volta i vincitori del Premio DigithON saranno annunciati dal palco in piazza.

L’appuntamento avrà inizio alle 19.30 con i saluti di Francesco Boccia e Letizia D’Amato. On stage salirà il Prof. Vincenzo Schettini de La Fisica che ci Piace intervistato da Valentina Bisti, seguito da Ida Di Filippo, rivelazione in TV e sul web del programma Casa a Prima Vista in dialogo con Nunzia De Girolamo. Sarà poi la volta di Gaia Sabbatini, che racconterà la sua corsa sulle piste di atletica e sui social insieme ad Andrea Vianello. Quindi il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini sarà intervistato da Barbara Carfagna, mentre Europa e Società digitale sarà il tema del confronto condotto da Myrta Merlino che vedrà protagonisti il Ministro gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto e l’europarlamentare Presidente della Commissione Ambiente Antonio Decaro.

E ancora musica, con la partecipazione dei Coma_Cose in conversazione con Paolo Giordano che offriranno anche una performance live per il pubblico della piazza, fino al momento clou della serata conla proclamazione dei vincitori di DigithON 2024 e la premiazione affidata a Francesco Boccia, Emanuele Orsini e Sergio Fontana, Presidente di Confindustria Bari e BAT: il primo classificato a DigithON 2024, decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, riceverà l’assegno di €10.000 offerto da Confindustria Bari e BAT.