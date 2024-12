“Dico la Verità”, a Bisceglie esperienza teatrale ideata da Gianlugi Belsito

Questa sera, 1 dicembre alle 18,30, a Palazzo Tupputi, il pubblico avrà l’opportunità di assistere alla performance “Dico la Verità“, un’esperienza teatrale ideata e diretta da Gianluigi Belsito per il Teatro del Viaggio. Dopo il successo ottenuto al carcere di Bari, la rappresentazione torna a Bisceglie per offrire una riflessione intima e provocatoria, che si distingue dalla tradizionale struttura palcoscenico-platea per trasformarsi in una confessione intima, rivolta a un ristretto gruppo di spettatori che assumono il ruolo di interlocutori silenziosi. Dico la Verità esplora i grandi temi della drammaturgia classica per confrontarsi con le sfide sociali e culturali del presente.

Gli interpreti della performance, Michelangelo Camero, Wilma De Feudis, Pia Ferrante, Cindy Gjergji, Marco Jacopo Montaruli, Isa Papagni, Sonia Storelli e Angelica Uva, hanno personalmente elaborato i monologhi attraverso un intenso laboratorio di scrittura drammaturgica e interpretazione, curato da Belsito. Il risultato è un viaggio emozionante e coinvolgente che invita alla riflessione e al dialogo con i grandi interrogativi dell’umanità.

L’intero ricavato dello spettacolo, grazie alla disponibilità di Gianluigi Belsito e della Compagnia Teatro del Viaggio, sarà destinato al service “Prima le mamme e i bambini. Persone e competenze” del Rotaract club di Bisceglie per l’acquisto di pompe infusionali da destinare al principale ospedale materno-infantile di Free Town, in Sierra Leone in collaborazione con CUAMM – Medici con l’Africa.