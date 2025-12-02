Dicembre ricco di eventi alle Vecchie Segherie Mastrototaro: tra gli ospiti Erri De Luca e Veneziani

Un calendario ricco di appuntamenti quello di dicembre alle Vecchie Segherie Mastrototaro.

Si parte sabato 6 dicembre, alle 18:00, con un laboratorio a tema. “Babbo Natale l’ha fatta grossa”: una lettura interattiva che ci prepara al Natale. Prenotazioni al numero 0808091021.

L’appuntamento successivo, che si terrà martedì 9 dicembre alle 19:30 è con il gruppo di lettura “Trucioli”, guidato da Ilenia Caito. Il libro scelto per il mese è “L’imperatore della gioia” (Guanda) di Ocean Vuong. Questo momento sarà accompagnato da un brindisi natalizio.

Tempo di riflessione e consapevolezza quello dell’incontro previsto mercoledì 10 dicembre. La libreria ospiterà Valeria Alpi, giornalista e formatrice, che presenterà il suo libro “La voce a te dovuta” (La Meridiana). In dialogo con Elvira Zaccagnino, direttrice La Meridiana, e Giovanna Capurso, Operatrice Cav SAVE, l’autrice affronterà un tema tanto complesso quanto delicato, partendo dalla propria esperienza personale: il rapporto tra violenza di genere e disabilità.

Il giorno successivo, giovedì 11 dicembre, ore 19:00, sarà la volta di Antonella Lattanzi. La scrittrice parlerà della sua nuova pubblicazione, dal titolo “Chiara” (Einaudi), in dialogo con Giorgia Antonelli. Un libro forte, dedicato a un potente rapporto di amicizia messo alla prova da rapporti familiari difficili.

A seguire, venerdì 12 dicembre alle 21:00, un appuntamento imperdibile per chi segue lo sport: la libreria ospiterà un evento organizzato dal Milan Club di Bisceglie, che vedrà come ospite d’onore l’ex calciatore italiano Daniele Massaro.

L’intensa settimana si concluderà sabato 13 dicembre, con un’altra lettura interattiva natalizia, accompagnata da un laboratorio. Appuntamento alle ore 18:00 con “Una notte con Babbo Natale”.

Il calendario di dicembre prosegue con l’incontro previsto per martedì 16 dicembre, ore 18:00. Protagonista sarà l’autrice Maria Luigia Girone, che presenterà il libro “Le caramelle di Camilla” (Risfoglia) attraverso un laboratorio creativo di sua ideazione. L’evento è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria al numero 0808091021.

Giovedì 18 dicembre, ore 19:00, sarà la volta di Cosimo Damiano Damato con “Nessuna Grazia” (Rai Libri): un racconto della violenza al tempo del regime fascista. La moderazione della serata è affidata a Lea Durante. L’incontro è organizzato in collaborazione con Anpi Bisceglie e Arci Oltre i Confini Bisceglie.

Unico appuntamento del mese dedicato al teatro sarà quello con Giambattista Rossi, che proporrà lo spettacolo “Reflussi” venerdì 19 dicembre. Porta ore 20:30, sipario ore 21:00. Maggiori dettagli sull’evento saranno forniti prossimamente.

Giovedì 25 dicembre, dopo la celebrazione della Santa Messa, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospiteranno un pranzo solidale: un momento conviviale organizzato in sinergia con la Caritas di Bisceglie.

Super ospite del mese sarà Erri de Luca, atteso sabato 27 dicembre, alle 11:30, per l’unica presentazione in Puglia del suo nuovo libro “Prime persone” (Feltrinelli). In quest’opera, lo scrittoreparte da Adamo ed Eva, le prime persone create, per dar vita a racconti autobiografici che spiccano per la profonda umanità con cui sono narrati.

Toccherà a Marcello Veneziani, come nel 2024, chiudere il calendario dell’anno. L’autore torna in libreria per presentare “Nietszche e Marx si davano la mano” (Marsilio) in dialogo con Ilaria Ficarella. L’incontro, realizzato in collaborazione con Libri nel Borgo Antico, si terrà domenica 28 dicembre alle 11:00.