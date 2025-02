Desiati alle Vecchie Segherie Mastrototaro presenta il suo ultimo romanzo “Malbianco” / VIDEO

Ieri sera, le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie hanno accolto Mario Desiati per la presentazione del suo ultimo romanzo, “Malbianco“. Un’opera intensa e affascinante che, tra sogno e realtà, racconta il viaggio interiore di chi cerca di definirsi in un mondo in continuo mutamento.

L’autore, vincitore del Premio Strega 2022, ha dialogato con Antonella Gaeta in un confronto ricco di spunti e riflessioni, coinvolgendo il numeroso pubblico presente in una narrazione densa di simbolismi e atmosfere suggestive. “Malbianco” esplora le zone di confine dell’identità, della memoria e della scoperta di sé, confermando ancora una volta la straordinaria capacità di Desiati di raccontare l’animo umano con profondità e sensibilità.

L’incontro, seguito con grande partecipazione, ha trasformato la serata in un’occasione di condivisione e approfondimento letterario. Un appuntamento che arricchisce il già prestigioso calendario culturale delle Vecchie Segherie, portando sul palco una delle voci più autorevoli della narrativa contemporanea italiana.