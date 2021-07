“Democrazia e Solidarietà” organizza incontro su nuove occasione di lavoro su territorio

Acquisire ed esporre proposte al fine di offrire concretamente indicazioni per realizzare nuove occasioni di lavoro nel territorio della Bat, soprattutto dopo un periodo difficile come quello caratterizzato dall’emergenza pandemica. È l’obiettivo che si pone l’incontro pubblico dal titolo “Alla conquista del lavoro”, in programma giovedì 8 luglio alle ore 19.00 al Nettuno Ricevimenti – Giardino Mediterraneo (SS 16 km. 771, Molfetta) dal movimento politico-culturale “Democrazia e Solidarietà” presieduto da Domenico Petrillo.

All’incontro prenderanno parte come relator il dott. Giovanni Assi (consulente del lavoro) e il prof. Giulio D’Imperio (docente di diritto del lavoro presso l’Università Marconi di Roma).

Parteciperà all’incontro Marici Levi, Presidente di Confartigianato Donne Impresa Puglia, cui seguiranno gli interventi di professionisti, imprenditori e rappresentanti di associazioni legate al commercio, nonché di giovani biscegliesi in procinto di completare il loro percorso accademico.

Il saluto dei rappresentanti dei movimenti giovanili “Insieme per Bisceglie” e “Impegno Solidale” precederà la conclusione del dibattito, affidata all’avv. Antonio Belsito, giuslavorista e direttore del Centro Studi Diritto dei Lavori. La serata sarà moderata dal giornalista Mino Dell’Orco.