Decima edizione del Christmas Medley al Teatro Garibaldi

La magia delle melodie natalizie incontra sonorità moderne e arrangiamenti originali nella decima edizione del “Christmas Medley”, il concerto dell’orchestra pop-sinfonica FaMiFaRe diretta dal maestro Domenico De Musso. L’evento si terrà lunedì 22 dicembre al Teatro Garibaldi, con apertura delle porte alle 20:30 e inizio alle 21:00.

Sul palco si esibirà un’orchestra di oltre quaranta elementi accompagnata da solisti e coro, per un programma coinvolgente che spazierà dagli evergreen di Michael Bublé e Mariah Carey alle versioni rivisitate di celebri hit di Kylie Minogue e Beyoncé, passando per i brani di alcuni grandi interpreti della musica italiana.

Il concerto, patrocinato dal Comune di Bisceglie all’interno del cartellone natalizio cittadino, sarà presentato da Mino Dell’Orco.

Informazioni e prevendita sono disponibili al link: https://www.diyticket.it/events/Musica/28332/xmas-medley, al numero 388.4490106 oppure presso la tabaccheria Petragallo in corso Umberto I, 7. (credit foto: Phomusart)