De Gregori a Bisceglie per il 50esimo anniversario di Rimmel

Il 26 agosto Francesco De Gregori, il “principe” della musica italiana, farà tappa a Bisceglie, ospite della Svevarena, per il tour che celebra il 50esimo anniversario dall’uscita di “Rimmel”, il suo quarto album in studio, pubblicato nel 1975 e divenuto una pietra miliare.

Le prevendite aprono oggi, mercoledì 16 aprile, alle ore 16.00, sui circuiti abituali.

In scaletta non mancheranno i brani che hanno fatto la storia, come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e, naturalmente, “Rimmel”, ma anche perle tratte dal vasto repertorio di De Gregori, in una celebrazione che vuole essere, prima di tutto, un incontro con il suo pubblico. Un anniversario speciale per un disco che, a distanza di cinquant’anni, continua a parlare a generazioni diverse con la stessa forza e delicatezza di allora.