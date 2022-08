Davide Calgaro protagonista con lo show “Venti Freschi” / INFO

La cooperativa sociale biscegliese Controcorrente S.O.S ospita oggi, venerdì 12 Agosto alle ore 21, presso la sede operativa di Trani, lo show comico “Venti Freschi” di Davide Calgaro, volto emergente della stand-up Comedy Italiana.

Calgaro è conosciuto al grande pubblico per la partecipazione a “Stand Up” su Comedy Central nel 2017 e successivamente per la sua presenza fissa in “Zelig” sul piccolo schermo. Il giovane artista milanese classe 2000 ha raggiunto anche il grande schermo con ruoli di rilievo nel Film del trio Aldo Giovanni e Giacomo “Odio l’estate” e su Netflix in “Sotto il sole di Riccione”.

A seguito del suo primo spettacolo, in cui ad essere raccontati sono i suoi sedici anni, dalla scuola agli amici, fino al rapporto con i genitori, ora con “Venti Freschi” il più giovane stand up comedian italiano porta in scena i pensieri di un ventenne, alle prese con i tentativi di essere preso sul serio e con i tipici problemi di quest’età, come l’andare a vivere da solo. Narra, quindi, in chiave comica e per esperienza diretta, il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

I ticket per l’accesso sono già disponibili on line ( al link https://www.diyticket.it/events/Teatro/8609/venti-freschi-davide-calgaro) o presso la sede della Cooperativa Sociale “Controcorrente S.O.S.”.