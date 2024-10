Dario Fabbri alle Vecchie Segherie Mastrototaro per leggere il mondo attraverso la geopolitica

Si parlerà di attualità e storia nel prossimo appuntamento in programma alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie. Sarà Dario Fabbri, tra i massimi esperti di geopolitica a livello internazionale, oltre che direttore della rivista e della scuola di Domino, l’ospite atteso per domenica 20 ottobre alle ore 11:30.

In “Sotto la pelle del mondo” (Feltrinelli), Fabbri applica il metodo della geopolitica umana allo studio di ben 12 casi che riguardano i giorni nostri. Dal conflitto che contrappone la Russia all’Ucraina sino alla guerra di Gaza, passando per la Brexit, per la crisi morale degli Stati Uniti per le contraddizioni dell’India e per le proteste in Iran, il giornalista cerca di entrare negli avvenimenti attraverso lo sguardo degli stessi popoli coinvolti, di cui approfondisce la storia, la psicologia, le usanze, la lingua.

Il focus di Fabbri sono proprio le aggregazioni umane, intese come gruppi e mai come individui a sé stanti. Una chiave di lettura che mira a comprendere la realtà senza fermarsi in superficie, bensì approfondendo cause, legami e conseguenze tra vicende che condizionano la nostra vita e lo faranno anche negli anni a venire.

Il libro offre strumenti nuovi per capire la complessità del mondo attraverso le conoscenze dell’autore sui temi trattati.

L’incontro a ingresso libero, organizzato in collaborazione con Conversazioni dal Mare, sarà moderato da Simone del Rosso. La cittadinanza è invitata a partecipare.