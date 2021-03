Dantedì, lo spettacolo “Hell in the Cave” in streaming, tra i protagonisti un biscegliese

Si chiama “Dalla Grave a riveder la luce” l’iniziativa che si svolgerà in occasione del Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. L’appuntamento, on line, è fissato a giovedì 25 marzo, quando sui canali social ufficiali della rappresentazione dell’Inferno di Dante ambientata nelle Grotte di Castellana e denominata “Hell in the Cave”, si completerà il percorso di narrazione, iniziato il 22 febbraio, sui personaggi dello spettacolo.

Il 25 marzo è il giorno in cui Dante, presumibilmente, cominciò il viaggio allegorico attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso descritto nella Commedia. Tale data è stata individuata grazie agli “indizi” lasciati dallo stesso Dante nel corso del poema.

Dalle 8:00 alle 20:00 spazio dunque allo spettacolo sensoriale che nasce da una suggestione e da un grande amore per la sua opera più grande. Un viaggio nel quale saranno mostrati spezzoni, anche inediti, e si scenderà nelle viscere della terra per conoscerete Minosse, Ulisse, Beatrice e gli altri personaggi che fanno vivere l’Inferno dantesco nelle Grotte di Castellana, per poi tornare alla luce con una panoramica emozionante che dalla Grave riporterà in superficie.

Tra i protagonisti del lavoro artistico, di danza aerea e musica, figura anche un biscegliese, il 32 ballerino Roberto Vitelli di cui Bisceglie24 ha già parlato in occasione della Giornata Internazionale della Danza 2020 e del videoclip musicale realizzato con Cesare Cremonini lo scorso settembre.

L’evento online è inserito nelle iniziative patrocinate dal Comitato per le celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri ed è realizzato da Grotte di Castellana e Aleph Theatre con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte. L’evento sarà trasmesso in prima visione sulle pagine Facebook e Instagram.