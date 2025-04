Daniele Mencarelli alle Vecchie Segherie Mastrototaro presenta “Brucia l’origine“ / VIDEO

Torna a Bisceglie, ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro, lo scrittore Daniele Mencarelli, tra gli autori più apprezzati del panorama letterario italiano, per presentare al pubblico “Brucia l’origine“, il suo ultimo romanzo pubblicato con Mondadori. Il protagonista, Gabriele, vive l’incontro/scontro tra il suo passato, nella Roma popolare, in uno dei quartieri più grandi e popolosi d’Europa, e il suo presente, nella Milano ricca, benestante, elitaria. Una riflessione sul ritorno, che può essere un momento di ricollegamento e riconnessione con le proprie origini, almeno per chi si è pacificato con ciò che gli è capitato in sorte dalla vita, ma per altri può rappresentare un passaggio doloroso, in cui emergono i piccoli, grandi compromessi fatti per andare avanti.

Il tema che Mencarelli indaga con il suo romanzo è soprattutto quello del camuffamento, del nascondersi dentro a quello che gli altri ci chiedono di essere e che noi spesso passivamente accettiamo, tradendo noi stessi. È sempre difficile, ci spiega l’autore, trovare il punto di galleggiamento ed equilibrio tra il rispetto di quello che siamo, a tutela del nostro mondo interiore, e la possibilità di accogliere tutto quello che dall’esterno ci arriva come input e che ci chiede di essere qualcosa di diverso rispetto a quello che sentiamo di essere nel profondo.

Mencarelli, in dialogo con Viviana Peloso, ha approfondito i tanti punti di interesse della sua ultima opera, scavando anche nel linguaggio utilizzato per questo suo romanzo. Una lingua equivocabile, fraintendibile, che sembra di non poter mai davvero controllare, che sfugge alle nostre intenzioni, spesso in quest’era digitale, di comunicazione istantanea. Una lingua equivocabile, fraintendibile, che sembra non poter mai davvero essere controllata, che sfugge alle nostre intenzioni, spesso in quest’era digitale, di comunicazione istantanea. Costruire un libro “molto parlato” è stato quindi il modo per analizzare ciò che la lingua può dire, ma soprattutto quello che la lingua dice senza volerlo, sfuggendo al comando di chi la produce.

Riprese e montaggio di Angelo Ruggieri.