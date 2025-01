Daniele Kong a Bisceglie per presentare il suo esordio a fumetti “Bestie in Fuga”

Il primo appuntamento del 2025 della rassegna BRRRComix, organizzata da Associazione URCA, si apre con un’opera d’esordio folgorante: “Bestie in Fuga”, edita da Coconino Press. A presentarla al pubblico sarà il suo autore, Daniele Kong, presso la Nuova Biblioteca Comunale “Pompeo Sarnelli”. Appuntamento sabato 18 gennaio alle ore 19.30 per una conversazione con l’artista e con il successivo firmacopie.

Siamo alla fine degli anni Cinquanta, sull’isola di Dieci, sperduta nel Mar Tirreno: un luogo che sembra impermeabile al boom economico che ha iniziato a cambiare volto all’Italia. Ma tutto viene stravolto dall’arrivo di una troupe cinematografica chiamata a girare un film sulla vita di Gesù, affinché strappi Dieci all’oblio trasformandola in una nuova Capri.

Daniele Marzo, in arte Daniele Kong, è un illustratore che esplora con passione gli aspetti più profondi dell’animo umano. Formatosi in Architettura, ha trasferito nei suoi lavori un forte senso della struttura e una spiccata capacità di cogliere l’essenza delle cose. Solo la musica ha avuto un’influenza altrettanto profonda sul suo stile artistico. Kong padroneggia diversi media, tra cui acquerello, gouache, inchiostro e disegno vettoriale, che usa per dare vita a opere ricche di carattere e significato.