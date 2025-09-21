Dal Decamerone a nuovi laboratori: il Teatro del Viaggio riparte con l’edizione invernale

Sessanta interpreti, due piazze del centro storico e un pubblico incantato: così lo scorso agosto il Decamerone ha inaugurato ufficialmente la rassegna Libri nel Borgo Antico, portando sul palco, per molti, la prima esperienza teatrale. Quella messinscena, nata da un laboratorio estivo diretto da Gianluigi Belsito, diventa ora il trampolino di lancio per la nuova edizione invernale, organizzata in collaborazione con la Nuova Accademia Orfeo a partire dalla prima settimana di ottobre.

“I nostri laboratori sono aperti a tutti gli adulti dai diciotto anni in su, senza rigide suddivisioni per fasce d’età. Crediamo che il teatro sia soprattutto scambio, confronto e ricchezza nella diversità”, spiega Belsito, sottolineando come siano rimasti ancora pochi posti disponibili per iscriversi. “Molti ci contattano dopo aver visto i nostri spettacoli o su consiglio di chi ha già partecipato. In realtà il palcoscenico è solo la tappa finale: il cuore del percorso è la conoscenza di sé, la cura dell’autostima e della propria espressività, oltre che lo studio di tecniche di recitazione, dizione e canto”.

Accanto agli appuntamenti teatrali, previsti una volta a settimana, il programma offre anche esperienze complementari: incontri di cantoterapia con Vanna Sasso, laboratori di movimento corporeo per affinare la presenza scenica, approfondimenti di semiotica e, da quest’anno, un focus sulla recitazione cinematografica con la partecipazione di professionisti di settore. Un’offerta formativa che punta a dare strumenti a chiunque voglia mettersi in gioco, indipendentemente dal livello di partenza.

Non mancano, inoltre, occasioni di applicazione concreta: alcuni corsisti, come già avvenuto in passato, verranno inseriti nelle produzioni che il Teatro del Viaggio porta avanti in scuole, castelli, parchi archeologici e altre location non convenzionali. Una scelta che permette di coniugare formazione e sperimentazione, ampliando il concetto stesso di palcoscenico.

Per chi desidera vivere un’esperienza di crescita personale e artistica, il teatro torna quindi a farsi luogo di incontro, creatività e consapevolezza. Informazioni al numero 333.9120388 o sul sito ufficiale www.ilteatrodelviaggio.it.