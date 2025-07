“Da consumarsi entro…”: tutto pronto per la nuova edizione del festival 42Gradi

Da consumarsi entro… è il titolo scelto per la nuova edizione di 42gradi: festival sulla sostenibilità che ormai si svolge stabilmente da sei stagioni a Bisceglie nell’ultima settimana di luglio. Quest’anno dal 23 al 27, con due incontri quotidiani alle 19,00 e alle 21,15. A realizzarlo: Linea d’Onda, Vecchie Segherie Mastrototaro e sistemaGaribaldi. Un’espressione che tutti conosciamo bene e che gli organizzatori hanno adottato per rammentare l’urgenza, laddove non fossero sufficienti i 42 gradi, gli smottamenti del mondo e quelli dell’umanità che scriteriatamente lo abita.

Il tema è il cibo con tutto quello che gli sta intorno. L’alimentazione è un atto quotidiano, privato, banale. Ma anche politico, collettivo, planetario. Comprare un prodotto e – perché no – farselo recapitare a casa, comporta una scelta e per scegliere c’è bisogno di conoscere. Il festival racconterà il cibo da quattro diverse angolazioni.

Aiutati da Sabrina Giannini, Yvan Sagnet, Erminia Rizzi, Paolo Pileri, ma anche da Giulio Apollonio e Tiziana Colluto, si ragionerà su come lo produciamo, tra agricoltura intensiva, distribuzione globale e sfruttamento umano. E se Alberto Grandi, Valerio Aprea, Leonardo Mendolicchio e Nick Difino, ci ricorderanno come lo consumiamo, tra false tradizioni e vicoli ciechi; Andrea Segrè, Ilaria Pertot e Marco Ranieri, metteranno l’accento su come lo sprechiamo. Poi, non si potrà che mantenere viva l’attenzione su come lo neghiamo o accettiamo che venga negato: usato come arma di guerra. Per farlo si ricorrerà alla poesia, che così pienamente può rendere questa ferita, affidandoci alle voci di Nabil Bey Salemeh e di Nunzia Antonino, promuovendo l’antologia di poeti da Gaza, edita da Fazi a sostegno dell’impegno di Emergency su quel martoriato fronte.

E con Corrado De Benedittis si chiederà aiuto ad un Vescovo, Franco Moscone e al Vangelo che, fondamento della nostra cultura, ricordiamo solo retoricamente, sfuggendo le sue proposte più radicali, più impegnative, più giuste. E dopo un incontro mattutino al Carruba Garden con Tiziana Divertito e una riflessione più generale sulla crisi ecologica, in conclusione sarà Mario Tozzi, guida scientifica del festival, a dialogare con il presidente della Commissione Ambiente e Alimentazione dell’Unione Europea, Antonio Decaro, per condividere l’impegno necessario a un più profondo cambiamento.

Con Nadia Di Pierro, sarà Alessandro Burbank, poeta e performer a guidare La Classe, composta da ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia che, come di consueto, trascorrerà le mattine incontrando esperienze territoriali impegnate sul fronte sostenibilità: dalla comunità CASA all’azienda oliovinicola Agresti, per approdare al Carruba Garden.

Diretta da Carlo Bruni, guidano questa iniziativa Maurizio Mastrototaro, Viviana Peloso e Francesco Bombini, 42gradi si realizza grazie al sostegno della Regione Puglia, della Città di Bisceglie e in particolare ad una piccola schiera di consorzi, associazioni ed imprese, fra le quali spiccano: Consorzio Rilegno, fondazione Megamark, Italia Solare, Manzi Marmi, Tersan, Sfregola e Mastrototaro food.