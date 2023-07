“Cuori a Levante”, tutto pronto per la premiazione-evento in via Cala dell’Arciprete

La Scuola di Ciclismo Asd Ludobike Racing Team, in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, Asss onlus, Ail, Avis Bisceglie e Aido Bisceglie, è pronta per la premiazione del concorso artistico-culturale “Cuori a Levante”, nato per valorizzare la creatività e la verve artistica dei più piccoli Tra i più fervidi ideatori dell’evento Ventura Ricchiuti presenta il programma della premiazione che si svolgerà il 1° agosto in via Cala dell’Arciprete. Dalle 17 alle 24 animazione per bambini a cura dell’associazione Ramè. Spazio anche alla Tribute Band “I bambini di Vasco” e allo street food con ticket da sette euro il cui ricavato sarà in parte devoluto ad associazioni onlus. Sarà presente anche l’associazione “Amici del cavallo”. Nel corso dell’evento gonfiabili, mascotte, spettacoli di bolle di sapone, canti e balli allieteranno i più piccoli e le loro famiglie. La premiazione dei lavori consegnati dal 17 al 30 luglio presso le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie si terrà alle 19:30. A valutare i lavori artistici sono stati Viviana Peloso, libraia (Presidente di Giuria), Francesco Brescia, giornalista, Fabiano Di Lecce, direttore artistico della Compagnia Fagipamafra, Lucrezia Mastrapasqua, illustratrice, e Valeria De Feudis (DOMOtèka) e Sebastiano Marchese (Tipografia Marchese Stampa di Classe) in rappresentanza degli sponsor. Il premio consisterà in buoni da spendere per l’acquisto di libri. Saranno premiati i dieci elaborati ritenuti maggiormente validi dalla giuria tecnica. Durante la serata ci sarà la partecipazione di Tommaso Lorenzini, lo Spiderman ruvese che da anni svolge una preziosa opera di volontariato sul territorio donando sorrisi ai piccoli pazienti dei reparti oncologici e non solo.