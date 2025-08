Vecchie Segherie Mastrototaro, nuova tappa per il “Crochet Therapy Tour” / VIDEO

Dopo il successo riscontrato lo scorso mese di marzo, torna a Bisceglie il progetto “Crochet Therapy”, un’iniziativa ideata dal cassolese Andrea Padovan, che unisce l’arte dell’uncinetto al benessere psicofisico e alla condivisione tra le persone.

L’appuntamento, molto atteso dalla comunità, si è tenuto nei suggestivi spazi delle Vecchie Segherie Mastrototaro e ha coinvolto partecipanti di tutte le età in un’esperienza creativa e rigenerante.

La seconda tappa biscegliese rientra nel progetto nazionale “Valorosa”, che prevede un tour itinerante ancora in corso in diverse città italiane. L’attività si svolge in un clima disteso e inclusivo, con l’obiettivo di ridurre lo stress, stimolare la concentrazione e favorire nuove relazioni sociali. Il filo conduttore è la manualità come forma di espressione e cura, in un contesto che valorizza anche la tradizione artigianale. Ogni incontro è guidato da esperti del settore, pronti a trasmettere competenze e passione.

Il ritorno del Crochet Therapy a Bisceglie conferma la crescente attenzione verso pratiche di benessere partecipato e cultura diffusa. Un progetto che intreccia creatività e relazioni umane, lasciando dietro di sé non solo manufatti, ma anche nuovi legami e storie condivise.