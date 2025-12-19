Cosimo Damiano Damato alle Vecchie Segherie Mastrototaro per il suo nuovo romanzo / VIDEO

Prosegue con grande partecipazione il programma culturale alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie. Nella serata di giovedì 18 dicembre, la presentazione del romanzo storico “Nessuna grazia. Gramsci e Pertini, una storia di prigionia e resistenza” di Cosimo Damiano Damato ha confermato ancora una volta il ruolo centrale della libreria nel dibattito culturale cittadino.

Il libro racconta gli anni della prigionia fascista di Antonio Gramsci e Sandro Pertini, due figure centrali della storia italiana, attraverso una narrazione che intreccia vicende personali e contesto politico. Damato ricostruisce il clima cupo e oppressivo del carcere. Il suo obiettivo è quello di soffermarsi sulle condizioni di detenzione, sui pensieri, sulle paure e sulla forza interiore dei protagonisti. Gramsci e Pertini sono infatti uniti dalla stessa idea di libertà e giustizia, pur nella diversità dei loro percorsi.

Nessuna grazia è un romanzo che mette al centro la resistenza morale prima ancora di quella politica. Senza ricadere nella cronaca, l’autore restituisce il valore della parola e del pensiero come strumenti di opposizione a un regime che tenta di spezzare corpo e spirito. Il lettore viene così accompagnato dentro una storia intensa, che parla di amicizia, sacrificio e coerenza, rendendo attuali temi che restano fondamentali anche oggi.

L’evento, organizzato in collaborazione con Anpi Bisceglie e Arci Bisceglie e moderato da Lea Durante, ha registrato una partecipazione significativa di pubblico. Nessuna grazia è stata presentato come un romanzo adatto a chi vuole riscoprire la storia italiana attraverso una prospettiva umana e profondamente contemporanea.