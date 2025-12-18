Cosimo Damiano Damato con “Nessuna grazia” alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Con la presentazione del romanzo storico “Nessuna grazia. Gramsci e Pertini, una storia di prigionia e resistenza” di Cosimo Damiano Damato, pubblicato da Rai Libri nella collana Cristalli Sognanti, prosegue il programma di dicembre alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie.

L’incontro, in programma oggi, giovedì 18 dicembre alle 19:00, è organizzato in collaborazione con Anpi Bisceglie e Arci Bisceglie. La moderazione della serata è affidata a Lea Durante.

Il libro racconta l’incontro, nel 1930, nel carcere pugliese di Turi, tra figure emblematiche della storia italiana: Antonio Gramsci, filosofo e fondatore del Partito Comunista Italiano perseguitato dal regime fascista, e Sandro Pertini, giovane avvocato socialista e futuro Presidente della Repubblica.

Tra gli altri prigionieri politici si muovono voci come quella di Carlo Levi, Camilla Ravera e l’anarchico Luponio, in una narrazione che intreccia violenza, repressione e dignità, ma anche amicizia, solidarietà e resistenza civile.

Damato porta alla luce le condizioni del carcere, le brutalità del regime fascista e, al tempo stesso, la straordinaria forza morale di una gioventù che ha sacrificato i propri anni migliori per la libertà. Il romanzo diventa così anche una riflessione sull’antifascismo, sulla fraternità e sul coraggio civile, celebrando la memoria storica della liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

Un evento che unisce rigore storico e forza del racconto, capace di parlare al presente e di ispirare la cittadinanza alla presa di coscienza.