Controcorrente S.O.S., al via la rassegna estiva con un doppio appuntamento

Questa sera, doppio appuntamento con la rassegna Comedy e rassegna musicale al Controcorrente S.O.S. di Bisceglie. La sede operativa di via Crosta è tornata ad animarsi con il pubblico e, con essa, anche le rassegne culturali e artistiche che ne hanno sempre rappresentato l’anima.

La serata prenderà il via con la collettiva targata Stand Up Apulia, che vedrà alternarsi sul palco diversi comedians locali, insieme a Tiziano La Bella, in tour in tutta Italia con il suo spettacolo Boomer. La rassegna proseguirà per tutta l’estate, mescolando le esibizioni delle collettive locali con ospiti di rilievo nazionale come Fil Pill, Stefano Rapone, Carmine Del Grosso e Davide Calgaro.

Alcuni sono attesissimi ritorni, altri calcheranno per la prima volta il palco del Controcorrente, ma tutti garantiranno il giusto mix di comicità e irriverenza, in un cartellone sempre attento alla qualità e alle aspettative del pubblico. Per conoscere le date, prenotare o ottenere informazioni, il direttivo di Controcorrente invita a seguire i canali social della Cooperativa o a contattare i numeri indicati.