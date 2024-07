Controcorrente ospita i Brucheró nei pascoli: musica e irriverenza

Dopo il grande successo dello spettacolo di stand up comedy con Daniele Tinti, sul palco di Controcorrente è il turno della musica, come sempre rigorosamente inedita: oggi, venerdì 19 luglio, da Milano arrivano i Brucheró nei pascoli, un concentro di energia ed irriverenza, nonché una delle formazioni indipendenti che più sta facendo parlare di sé all’interno del circuito musicale nazionale tra addetti ai lavori e non solo.

Tra rock, elettronica con influenze rap ed un atteggiamento decisamente punk, la band partita da un piccolo bar di Milano promette di regalare energia e spettacolo, portando suoni urbani e distorsioni tra le campagne di Bisceglie, per un connubio davvero promettente.

Sicuramente una delle proposte più interessanti del ricco tabellone estivo di Controcorrente, trattandosi anche dell’unica data pugliese della band.

L’accesso all’evento è libero.