Controcorrente Festival 2025: musica e inclusione per un mix di sonorità e culture

Torna anche quest’anno, per la sua quarta edizione, il Controcorrente Festival, in programma stasera, 30 agosto, presso la sede della cooperativa sociale di Via Crosta. L’evento, ormai appuntamento fisso dell’estate biscegliese, riunisce artisti, espositori locali, artigiani, realtà del terzo settore e, soprattutto, tanta musica.

La line up 2025 promette un mix di sonorità e culture. Sul palco salirà Martino (Gennaro Martino), nato nel 1996 nell’area nord di Napoli e con radici metà partenopee e metà panamensi, capace di fondere funky e hip hop internazionale con la tradizione musicale napoletana. Ci sarà Tara, cantante palestinese cresciuta in Italia, che con il suo stile Arab’nB unisce R&B e sonorità della sua terra d’origine in un racconto musicale di identità e determinazione. Spazio anche a Dutch Nazari, poliedrico artista padovano classe 1989, noto per le sue collaborazioni nel mondo hip hop e non solo, capace di spaziare fino al teatro e già protagonista di eventi nazionali come il Concerto del Primo Maggio.

Il nome di punta sarà però Alborosie, icona del reggae internazionale. Nato a Marsala nel 1977, con origini siciliane, calabresi e pugliesi, ha conquistato il pubblico prima con i Reggae National Tickets e poi da solista, fino a trasferirsi a Kingston, in Giamaica, dove ha consolidato la sua fama mondiale.

Il Controcorrente Festival è un progetto autoprodotto e reso possibile grazie all’impegno dei soci della cooperativa sociale, al sostegno della comunità, delle realtà sociali del territorio, dell’imprenditoria locale e con il patrocinio del Comune di Bisceglie. Oltre alla musica, i visitatori troveranno street food, bar e servizi di ristorazione inclusiva, in un’atmosfera che unisce cultura e collettività.

I biglietti sono già disponibili online.