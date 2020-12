Consigli d’Autore, stasera doppio appuntamento con Sparaco e Gramellini / DIRETTA FACEBOOK su Bisceglie24

Penultimo appuntamento con la rassegna Consigli d’Autore, iniziativa ideata e realizzata da Vecchie Segherie Mastrototaro in programma sino al 21 dicembre sulla pagina Facebook della libreria. Questa sera, 20 dicembre alle ore 21, appuntamento doppio con i consigli di Simona Sparaco e Massimo Gramellini. Diretta streaming visibile sulla pagina Facebook: Bisceglie24.

Due autori tra i più amati, tornati recentemente in libreria rispettivamente con “Dimmi che non può finire” e “C’era una volta adesso“, ci raccontano e consigliano i loro cinque libri preferiti e da regalare a natale.

L’iniziativa è gratuita e tutti i partecipanti avranno inoltre la possibilità di usufruire di uno sconto del 15% su acquisti alle Vecchie Segherie Mastrototaro Mondadori Bookstore – in libreria o con spedizione in tutta Italia attraverso ordine via telefono, email e social – da spendere dal 1 al 31 gennaio 2021. Per ulteriori informazioni 080.8091021 – info@vecchiesegherie.it. Consigli d’autore è ideato e organizzato da Vecchie Segherie Mastrototaro con il sostegno di Mastrototaro Food in collaborazione con SistemaGaribaldi.