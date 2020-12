Consigli d’Autore prosegue con Francesca Cavallo: diretta sulla pagina Facebook di B24

Secondo appuntamento questa sera con Consigli d’Autore, iniziativa ideata e realizzata da Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie in programma sino al 21 dicembre sulla pagina Facebook di Bisceglie24.

Mercoledì 9 dicembre, alle ore 19.00, Francesca Cavallo racconta i suoi 5 libri preferiti in una diretta streaming esclusiva. Scrittrice e regista teatrale, è coautrice, insieme a Elena Favilli, del libro Storie della buonanotte per bambine ribelli, che ha avuto un enorme successo in tutto il mondo. Si è laureata in scienze umanistiche per la comunicazione all’Università Statale di Milano, e si è successivamente diplomata in regia alla Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi. Appassionata innovatrice sociale, Francesca è la fondatrice di Sferracavalli, un Festival Internazionale di Immaginazione Sostenibile nel Sud Italia. Nel 2011, ha unito le proprie forze con Elena Favilli per fondare Timbuktu Labs, dove ricopre il ruolo di direttrice creativa.

L’iniziativa è gratuita e tutti i partecipanti avranno inoltre la possibilità di usufruire di uno sconto del 15% su acquisti alle Vecchie Segherie Mastrototaro Mondadori Bookstore – in libreria o con spedizione in tutta Italia attraverso ordine via telefono, email e social – da spendere dal 1 al 31 gennaio 2021. Per ulteriori informazioni 080.8091021 – info@vecchiesegherie.it. Consigli d’autore è ideato e organizzato da Vecchie Segherie Mastrototaro con il sostegno di Mastrototaro Food in collaborazione con SistemaGaribaldi.