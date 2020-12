“Consigli d’Autore”, Giulia Blasi protagonista del decimo incontro / DIRETTA FACEBOOK su Bisceglie24

È giunta al decimo appuntamento “Consigli d’Autore“, la rassegna letteraria realizzata dalle Vecchie Segherie Mastrototaro in onda sulla pagina Facebook del Mondadori Bookstore e quella di Bisceglie24. Protagonista dell’appuntamento di oggi, venerdì 18 dicembre, è Giulia Blasi, che dialogherà col pubblico a partire dalle 19.

Scrittrice, creatrice e curatrice di contenuti per il web, Giulia Blasi opera da quasi vent’anni su varie piattaforme e dedica una speciale attenzione a tematiche sensibili come la lotta agli stereotipi di genere e la tutela delle donne vittime di molestie e abusi. Dal settembre 2014 è impegnata nella conduzione di Hashtag Radio 1, striscia di satira quotidiana su Twitter in onda su Rai Radio 1, oltre che del sito Young Adult The Book Girls. È una delle firme di “Marie Claire” ed è caporedattrice senior de “il Tascabile”, periodico digitale di Treccani; tra i libri da lei pubblicati si ricordano Nudo d’uomo con calzino, Il mondo prima che arrivassi tu, Siamo ancora tutti vivi e Se basta un fiore.

Consigli d’Autore proseguirà sabato 19 dicembre alle 18.00 con la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, domenica 20 alle 21.00 (protagonisti in coppia Simona Sparaco e Massimo Gramellini) per giungere all’appuntamento conclusivo lunedì 21 alle 19.00, con l’attesissimo collegamento con Chiara Gamberale.

L’iniziativa è gratuita e tutti i partecipanti avranno inoltre la possibilità di usufruire di uno sconto del 15% su acquisti alle Vecchie Segherie Mastrototaro Mondadori Bookstore – in libreria o con spedizione in tutta Italia attraverso ordine via telefono, email e social – da spendere dal 1 al 31 gennaio 2021. Per ulteriori informazioni 080.8091021 – info@vecchiesegherie.it. Consigli d’autore è ideato e organizzato da Vecchie Segherie Mastrototaro con il sostegno di Mastrototaro Food in collaborazione con SistemaGaribaldi.