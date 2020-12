Consigli d’Autore, apre Carofiglio: dirette dell’evento anche su Bisceglie24

Anche Gianrico Carofiglio partecipa a Consigli d’Autore, iniziativa ideata e realizzata da Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie in programma dal 9 al 21 dicembre sulla pagina Facebook della libreria e sulla pagina Facebook di Bisceglie24. Lo scrittore barese apre la rassegna oggi, martedì 8 dicembre, alle ore 18.00 e si aggiunge al ricco elenco di autori che consiglieranno i loro 5 libri preferiti in diretta streaming: Francesca Cavallo, Vera Gheno, Fumettibrutti, Mario Calabresi, Gabriella Genisi, Nicola Lagioia, Emanuele Trevi, Cristina Bellemo, Paolo Di Paolo, Giulia Blasi, Simonetta Agnello Hornby, Simona Saparaco e Massimo Gramellini einfine Chiara Gamberale. Un altro autore importante per Consigli d’Autore, iniziativa nata da un’idea dei librai Viviana Peloso, Francesco Bombini e Gaetano Sciascia per provare a superare questo momento di difficoltà che affligge soprattutto le piccole librerie offrendo ai lettori un contenuto unico e originale. Il programma completo è consultabile cliccando QUI.

L’iniziativa è gratuita e tutti i partecipanti avranno inoltre la possibilità di usufruire di uno sconto del 15% su acquisti alle Vecchie Segherie Mastrototaro Mondadori Bookstore – in libreria o con spedizione in tutta Italia attraverso ordine via telefono, email e social – da spendere dal 1 al 31 gennaio 2021. Per ulteriori informazioni 080.8091021 – info@vecchiesegherie.it. Consigli d’autore è ideato e organizzato da Vecchie Segherie Mastrototaro con il sostegno di Mastrototaro Food in collaborazione con SistemaGaribaldi.