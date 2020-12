Consigli d’Autore, appuntamento con Simonetta Agnello Hornby / DIRETTA FACEBOOK su Bisceglie24

Prosegue Consigli d’Autore, iniziativa ideata e realizzata da Vecchie Segherie Mastrototaro in programma sino al 21 dicembre sulla pagina Facebook della libreria. Questa sera, 19 dicembre alle ore 18, ospite sarà Simonetta Agnello Hornby. Diretta streaming visibile sulla pagina Facebook: Bisceglie24.

A Londra dal 1972, la Hornby svolge la professione di avvocato ed è stata presidente per otto anni del Tribunale di Special Educational Needs and Disability. Il suo primo romanzo, La mennulara (la “raccoglitrice di mandorle”) – pubblicato da Feltrinelli nel 2002 e ripubblicato sempre da Feltrinelli nel 2019 – è stato un vero e proprio caso letterario, è stato a lungo ai vertici delle classifiche ed è stato tradotto in molte lingue, ricevendo nel 2003 il Premio Letterario Forte Village. Nello stesso anno, ha vinto il Premio Stresa di Narrativa e il Premio Alassio 100 libri – Un autore per l’Europa, ed è stato finalista del Premio del Giovedì “Marisa Rusconi”.

Consigli d’Autore prosegue domenica 20 dicembre ore 21.00 con protagonisti in coppia Simona Sparaco e Massimo Gramellini e infine lunedì 21 dicembre ore 19.00 chiusura con Chiara Gamberale.