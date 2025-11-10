Consegnato il “Premio Musicale Aldo Gigante” a due alunni della scuola Monterisi

Lo scorso 5 novembre é stato consegnato il “Premio Musicale Aldo Gigante” per la sezione violino all’alunna Greta Allegretta e per la sezione altri strumenti – clarinetto, all’alunno Mauro Ventura della scuola “R. Monterisi” di Bisceglie.

La famiglia Gigante, nelle persone di Luciano, Anna Maria e Cecilia, promuove il premio per i ragazzi delle classi terze a Indirizzo Musicale in memoria del Maestro Aldo Gigante, per ricordarne i meriti come uomo, didatta e musicista. Molfettese di nascita, ma biscegliese d’adozione, il Maestro già dagli anni 60 aveva iniziato un’importante opera di crescita musicale nella città di Bisceglie , instradando allo studio del violino e del pianoforte tante giovani generazioni. Importante altresì il suo lavoro nella scuola, condotto con dedizione e passione, come pure la sua direzione della Banda di Bisceglie.

La finalità del premio è quella tenere viva la memoria del Maestro Gigante e incoraggiare e sostenere gli alunni nella prosecuzione degli studi musicali.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza del sindaco Angelantonio Angarano e dell’assessore alla cultura prof.ssa Loredana Bianco, dei docenti Giovanni Orsini e Mauro Altamura e della prof.ssa Anna Maria Messina, prima collaboratrice del Dirigente prof.ssa Lucia Scarcelli.